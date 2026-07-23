İzmit Belediyesi'ne Operasyonda Başkan Fatma Kaplan Hürriyet Dahil Onlarca Kişi Tutuklandı
İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 21 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 20 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.
Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu Fatih Yaşar, Mehmet Ersoylu, Ramazan Kırıcı, Yusuf Kırıcı, Yüksek Kırıcı, Adem Ok, Ali Han Ünal, İrfan Can, Kenan Yılmaz, Nihat Önal, Seyhan Özcan, Burak Güreşen, Cemil Yılmaz, Çetin Sarıca, Hakan Oral, Nusret Ömürhan Yılmaz ve Zekiye Köstekli Oral çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama talep edilen 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
BELEDİYE BAŞKANI VE EŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Tutuklama istenen isimlerin arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında ise adli kontrol talebi istendi.
TUTUKLAMA TALEP EDİLEN İSİMLER
1- Fatma Kaplan Hürriyet
2- Fatih Yaşar
3- Leyla Kıran
4- Mehmet Ersoylu
5- Ramazan Kırıcı
6- Yusuf Kırıcı
7- Yüksek Kırıcı
8- Adem Ok
9- Ali Han Ünal
10- İrfan Can
11- Kenan Yılmaz
12- Murat Hürriyet
13- Nihat Önal
14- Seyhan Özcan
15- Burak Güreşen
16- Cemil Yılmaz
17- Çetin Sarıca
18- Gökhan Ercan
19- Hakan Oral
20- Nusret Ömürhan Yılmaz
21- Zekiye Köstekli Oral
OPERASYONUN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti.
Kocaeli, Antalya, Kırıkkale, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eşi Murat Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı.
Söz konusu kişilere, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamalarının yöneltildiği öğrenilmişti.
Kaynak: AA-DHA