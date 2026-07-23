Ankara'da Kritik İzmir Zirvesi: Bakan Kurum, Cemil Tugay’ı Kabul Etti!

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimlerle ortak çalışma vizyonu kapsamında önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Bakan Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti.

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin paylaşım yaparak, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik. Yerel yönetimlerimizle uyum ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik.



İzmir'in öncelikli ihtiyaçlarını, devam eden çalışmaları ve şehrimize ilişkin talepleri değerlendirdik.



Yerel yönetimlerimizle uyum ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. pic.twitter.com/rtcrJglq9k — Murat KURUM (@murat_kurum) July 23, 2026

Kaynak: AA