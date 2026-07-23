YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine Ücret Bariyeri! Yüz Binlerce Öğrenciyi Yakından İlgilendiriyor

YÖK'ten vakıf üniversitelerinde okuyan yüz binlerce öğreniciyi yakından ilgilendiren bir karar aldı. Buna göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak artış yüzde 25’i aşamayacak. Reklam

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YÖK'ten Vakıf Üniversitelerine Ücret Bariyeri! Yüz Binlerce Öğrenciyi Yakından İlgilendiriyor
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Vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı yüzde 25'i geçemeyecek.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'daki toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışı konusu görüşüldü.

YÜZDE 25 ZAM SINIRI GETİRİLDİ

Bu doğrultuda alınan kararla, vakıf üniversiteleri, bu eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu ay açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi.

YÖK'TEN SORUŞTURMA TEHDİDİ

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaştığı, bu durumun devam etmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli tahkikatı başlatacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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