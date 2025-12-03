İzmirliler Dikkat! 24 Saatlik Su Kesintisi Başlıyor

İzmir'de iki ilçede 24 saatlik su kesintisi olacak. Arıza sonrası basınç seviyeleri geç toparlanabileceği için suyun hanelere geç ulaşabileceği belirtildi.

İzmirliler Dikkat! 24 Saatlik Su Kesintisi Başlıyor
İzmir’in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde, boru hattında meydana gelen arıza nedeniyle 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. İZSU’nun açıklamasına göre, Narlıdere’de Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı’nda çelik boru hattında arıza tespit edildi. Bu nedenle 3 Aralık saat 10.00’dan, 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00’a kadar bölgede su verilemeyecek.

DAHA FAZLA GECİKME YAŞANABİLİR

Kesintiden Narlıdere’nin Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamı etkilenecek. Arızanın giderilmesinin ardından depo seviyeleri ve isale hatlarındaki basıncın normale dönmesinin zaman alabileceği belirtilerek, suyun hanelere ulaşma saatlerinde gecikme yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

