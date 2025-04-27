İzmir'i Sağanak Vurdu, Halk Duraklara Sığındı

Hava sıcaklıklarının düştüğü İzmir'de etkili olan sağanak yağış sonrasında vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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İzmir'i Sağanak Vurdu, Halk Duraklara Sığındı

İzmir'de gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, bazı bölgelerde daha sonra yerini doluya bıraktı. İSağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Güneşli havaya aldanarak Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların dolu nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA

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