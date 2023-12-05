İzmir'de simit ve ekmeğe zam

İstanbul’da Ağustos ayında yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simide aradan geçen 3 ayda resmi olmayan bir zam daha yapıldı. İstanbul’da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı.

İzmir'de de simitle ekmeğe gayri resmi zam yapıldı.

Egede Son Söz'den Ozan Ekiz'in haberine göre odaların 200 gram ekmek fiyatını 7 TL’den belirlemesine rağmen bazı fırınların karara uymayarak ekmeği 10 TL’den, gevreği ise 12 TL’den sattığı belirtildi.

İzmir Fırıncılar Odası ve İzmir Ticaret Odası’nın aldığı karar sonrasında kentte 200 gram ekmek 7 TL olmuştu. İzmir Pide Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası ise gevreği 10 TL’den satma kararı almıştı.

Kent merkezinde bazı fırınların 200 gram ekmeği 10 TL’den sattığı belirtildi. Ekmeğin satış yerlerine fırınlardan 5,5 TL’den geldiği ve ekmek satan yerlerin fiili zammı yapabilmesi için çok büyük kira ve fatura giderleri gerektirdiği belirtildi.

Bazı fırınların gevreği 12 TL'ye sattığı ifade edildi.

İzmir'de de yılbaşından sonra ekmek ve gevreğe resmi olarak zam gelmesi bekleniyor.