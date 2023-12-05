İsrail saldırılarında her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

DSÖ'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de her 10 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğünü belirterek, "Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. Gazze için kalıcı ateşkese ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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İsrail saldırılarında her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaklaşık 16 bin kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Peeperkorn, "Öldürülenlerin yüzde 60'ından fazlası kadın ve çocuk. 42 binden fazla kişi de yaralandı." dedi.

Peeperkorn, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada 1 çocuk öldürülüyor. Bu anlamda insanlığın en karanlık anına yakın olduğumuzu düşünüyorum. (Gazze'de) Kalıcı ateşkese ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA

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