İzmir’de Kahreden Ölüm: Kaybolan 4 Yaşındaki Alim’den Acı Haber Geldi

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Acı olay İzmir’in Beydağ ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karakuş ailesi evde bulunan 4 yaşındaki çocukları Alim Eray Karakuş’un aniden ortadan kaybolduğunu fark etti. Evin çevresinde çocuklarını bulamayan aile, durumu komşularına bildirerek mahalle genelinde geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

SULAMA HAVUZUNDA BULUNDU

Küçük Alim, bölgede bulunan bir tarımsal sulama havuzunun içinde hareketsiz halde bulundu. Çocuğu hemen havuzdan çıkaran vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, havuzdan çıkarılan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Alim Eray Karakuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA