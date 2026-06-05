Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate Düşüyor: Dev Hızlı Tren Projesinde Karadeniz İhalesi Tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı projesinde tarihi bir eşiğin daha aşıldığını duyurdu. Karadeniz etabının ihalelerinin tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, projenin bitmesiyle birlikte Ankara ile Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini söyledi.

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Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı'ndaki son duruma ilişkin kapsamlı bir açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın Türkiye'nin kuzeyine yönelik ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçeceğini vurguladı.

Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate Düşüyor: Dev Hızlı Tren Projesinde Karadeniz İhalesi Tamam - Resim : 1

KARADENİZ ETABINDA İHALELER TAMAMLANDI

Hattı Karadeniz’e ulaştıracak en kritik aşamalardan birinin daha başarıyla geride kaldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Çorum'dan sonra hattın devamında Havza'ya kadar uzanan güzergahta 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ve 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin de ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminin ardından şantiye kurulumunu yaparak burada da çalışmalara başlayacağız ve hızlı treni Karadeniz'e bir adım daha yaklaştıracağız" dedi.

Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate Düşüyor: Dev Hızlı Tren Projesinde Karadeniz İhalesi Tamam - Resim : 2

DELİCE-ÇORUM HATTINDA YÜZDE 25 İLERLEME

Toplam 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının ilk etabı olan 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, sahadaki son rakamları paylaştı:

"3 bin personel ve 850 iş makinesi gece gündüz esasıyla sahada. Projenin bu etabında genel ilerleme yüzde 25'i aşmış durumda. 28,11 milyon metreküp kazı yapılarak yüzde 88,92 oranında gerçekleşme sağlandı. Planlanan 8 tünelde yüzde 31,22 ilerleme kaydedilirken, 31 köprüden 14'ünde yapım çalışmaları hızla sürüyor."

Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate Düşüyor: Dev Hızlı Tren Projesinde Karadeniz İhalesi Tamam - Resim : 3

ANKARA-ÇORUM 1 SAAT 20 DAKİKA, SAMSUN 2,5 SAAT OLACAK

Saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde inşa edilen bu dev altyapı yatırımı tamamlandığında, İç Anadolu ile Karadeniz arasındaki mesafeler kapanacak.

Yeni hat sayesinde Çorum, tarihinde ilk kez demiryolu ağıyla tanışırken, Çorum-Ankara arası seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya inecek. Hattın Samsun ayağının da tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası sadece 2,5 saat sürecek.

Ankara-Samsun Arası 2,5 Saate Düşüyor: Dev Hızlı Tren Projesinde Karadeniz İhalesi Tamam - Resim : 4

'TÜRKIYE'Yİ LOJİSTİK SÜPER GÜÇ YAPACAK PROJE'

Hattın sadece yolcu değil, yük taşımacılığında da Türkiye'nin küresel ticaret rotasını değiştireceğini belirten Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu hat üzerinden yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nı birbirine kenetleyen bu demiryolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki ağır yük trafiğini de hafifletecek. Karadeniz ile Akdeniz havzası arasında kurulacak bu güçlü lojistik aks, Türkiye'yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecektir."

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Kaynak: İHA

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Abdulkadir Uraloğlu Hızlı tren
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