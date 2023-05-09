İzmir'de kadın cinayeti: Karısını öldürdü, jandarmaya teslim oldu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tartıştığı karısını tabancayla öldüren zanlı jandarmaya teslim oldu.

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İzmir'de kadın cinayeti: Karısını öldürdü, jandarmaya teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Balabanlı Mahallesi'nde ikamet ettikleri evde B.A. (57) ile eşi Tuba A. (29) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla eşine ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 5 çocuk annesi olduğu öğrenilen Tuba A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası kaçan B.A, daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu.

B.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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