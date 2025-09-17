İzmir'de IŞİD Operasyonu! 2 Kişi Gözaltında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, Menemen ve Bornova ilçelerinde yaşayan A.B. ve Y.B. isimli şahısların sosyal medya platformları üzerinden IŞİD lehine içerikler paylaştığını tespit etti.

Yapılan operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda örgüt propagandası içeren 2 yasak yayına da el konuldu.

