Sinop'ta Peş Peşe Yangın Paniği! Kontrol Altına Alındı

Sinop’un Türkeli ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde aynı gün içerisinde aynı bölgede iki kez çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle gün içinde iki farklı saatte yangın çıktı.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede alevlere müdahale etti. Yangınların büyümeden kontrol altına alınmasıyla ormanlık alanın daha fazla zarar görmesi engellendi. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler, tekrar alevlenme ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Kaynak: ANKA

