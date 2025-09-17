İncir Ağacından Düşerek Hayatını Kaybetti
Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde incir toplamak için ağaca çıkan 62 yaşındaki Sadullah Özbek, bastığı dalın kırılması sonucu düşerek yaşamını yitirdi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Olay, Çatalzeytin Merkez Mahallesi Yenievler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, incir toplamak amacıyla ağaca tırmanan Özbek, bir dalın kırılmasıyla dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 62 yaşındaki vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sadullah Özbek’in cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve ekiplerin incelemesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Özbek’in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyünde defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: