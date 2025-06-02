İzmir'de Grev Beşinci Gününde... Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan Flaş Açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentte devam eden grevin beşinci gününde açıklamalarda bulundu.

Dün akşam saatlerinde şehirde toplanmayan çöpleri toplamak için sokağa indiğini belirten Tugay, “Bu çöpleri toplayamazsınız dediler bana. Bu halkın sağlığıyla oynamak değil mi? Grev yapıyorum diyen hiçbir işimizi oraya çağırmadım. Grevde olmayan bazı arkadaşlarımızla çöpleri toplamaya çalıştık. İzmir halkı, Türkiye’nin neredeyse tamamı haklılığımızı gördü” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÇEMİZE GÖRE HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ’

Sendika ile belediye arasında yapılan anlaşmaya ilişkin konuşan Tugay, “Önceki belediye başkanının diğer sendikayla yaptığı ölçüsüz anlaşmadır. Çalışanlarımızın hakları bizim teminatımız altındadır. Şu anda 23 bin kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesini biz verirsek bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin karşılamasının imkanı yok. Ben göreve geldikten sonra bu aradaki farkı kapatalım diye Ağustos ayında yüzde 7’lik bir artış imzaladık. Bu toplu iş sözleşmesinde yoktu. Masada yüzde 30’luk artış aslında yüzde 37’lik orana denk geliyor. Bizim uzlaşma açısından kapımız açık. Bütçemize göre hareket etmek zorundayız” diye konuştu.

'SİYASET FIRSATÇILIĞINA DÖNÜŞTÜRME ÇABASINDA OLANLAR VAR'

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve kendisinin sendikal haklara karşı gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Tugay, “Siz Türkiye’nin 81 ilinde olanları görmeyeceksiniz. Onlar ve bunu siyaset fırsatçılığına dönüştürme çabasında olanlar var” dedi.

İşçileri kışkırtmaya çalışanlara dikkat edin" diyen Tugay, "İzmir gibi bir şehirde siyasi fırsatçılık yapanlar, halkı ikna edememeye devam edecekler. Ama biz iktidara talibimiz. Onun için ahlakımızı bugün toplu iş sözleşmesi masasında göstereceğiz. CHP'li belediyelerden kimse başka bir şey beklemesin" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi