İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ormanlık alanda 11 düzensiz göçmen yakaladı. Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda düzenlenen operasyonda 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Buca ilçesi Kaynaklar mevkisi ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin toplandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından ormanlık alanda bir araya gelen göçmenlerin bulunduğu minibüsü durdurdu.
Araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Minibüste 5 can yeleği, 2 şambrel, 1 pompa ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA