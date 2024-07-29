İzmir'de DİSK Binasında Yangın! Soruşturma Başlatıldı

İzmir'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi binasında yangın çıktı. Bir kişi dumanlardan etkilenirken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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İzmir'de DİSK Binasında Yangın! Soruşturma Başlatıldı

İzmir'in Konak ilçesi Etiler Mahallesi 1264 Sokak’taki 5 katlı DİSK Genel-İş Sendikası İzmir Şubesi binasının çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, çatıdaki sistem odasında çıkan yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi. Yangına kısa sürede müdahale edilirken, dumandan etkilenen bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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