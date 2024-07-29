Acı Kaza! İki Kardeş, Anne Babalarının Mezarını Ziyarete Giderken Hayatını Kaybetti

Malatya'da otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada iki kız kardeş hayatını kaybetti. Kız kardeşlerin, anne ve babalarının mezarlarını ziyaret etmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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Acı Kaza! İki Kardeş, Anne Babalarının Mezarını Ziyarete Giderken Hayatını Kaybetti

Kayseri-Malatya kara yolunun 35'inci kilometresi Akmescit Mahallesi yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Ahmet Karanfil, yönetimindeki otomobil, G.P. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan ve kız kardeş oldukları öğrenilen Nimet Göverçile ile Nemide Karanfil hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Karanfil yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ahmet Karanfil, tedavisinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Bünyan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

MEZAR ZİYARETİNE GİDİYORLARMIŞ

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Nemide Karanfil'in cenazesi Bünyan ilçesi Bayramlı Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazına oğlu Ahmet Karanfil, ailesi ve yakınları katıldı. Nemide Karanfil, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Ablası Nimet Göverçile ise, şehir mezarlığında defnedildi. Diğer yandan Nimet Göverçile'nin Danimarka'da yaşadığı ve yaklaşık 1 ay önce izin için Türkiye'ye geldiği, bugün geri dönmeyi planladığı için kardeşi Nimet ve yeğeni Ahmet ile birlikte anne ve babalarının mezarını ziyarete giderken kaza geçirdikleri öğrenildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kamyon sürücüsünün İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürerken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Malatya Kayseri Trafik kazası
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