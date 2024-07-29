Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı!

Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında, M.K. idaresindeki yolcu otobüsü kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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