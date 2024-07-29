Türkiye ve Ermenistan Temsilcileri Sınırda Buluşuyor

Türkiye ve Ermenistan, 2 yıllık bir aranın ardından normalleşme görüşmelerine başlamak üzere bir araya getirecek.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye ve Ermenistan’ın özel temsilcileri, salı günü Türkiye-Ermenistan sınırında yeni bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmeler, yıllardır süren düşmanlığı sona erdirmek amacıyla yeniden başlatılan diplomatik çabaların bir parçası.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden görüşmenin doğruluğunu onayladı.