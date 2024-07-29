Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Hafriyat Yüklü Kamyon Alev Aldı

Sinop'ta hafriyat yüklü kamyonun balatalarının ısınması sonucu lastikleri alev aldı. Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, can kaybı veya yaralanma olmadığı öğrenildi.

Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Hafriyat Yüklü Kamyon Alev Aldı

Boyabat-Sinop yolu Gerze Sapağı'nda 11.00 saatlerinde, seyir halindeki hafriyat yüklü damperli kamyonun balatalarının ısınması nedeniyle arka lastiklerinden alevler yükseldi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Durumu fark eden sürücü itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri gelene kadar yangın tüpüyle müdahale eden sürücüyü gören yoldan geçen vatandaşlar da yangını söndürmek için seferber oldu.

Yoldan geçen bir beton mikserinden çekilen hortum ile yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, kamyonda maddi zarar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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