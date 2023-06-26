İzmir'de orman yangını: Helikopter ve uçaklar bölgede

İzmir’in Buca ilçesi Karaağaç mevkiinde orman yangını başladı. Yangına; 5 helikopter, 2 uçak 19 arazöz ve iş makineleri ile müdahale devam ediyor.

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İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler, 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kaynak: AA

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