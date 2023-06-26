17 yaşındaki genç sokak ortasında öldürüldü

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki motokurye Arda Pınar, sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi tarafından boynundan silahla vuruldu ve hastanede yaşamını yitirdi.

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17 yaşındaki genç sokak ortasında öldürüldü

Eyüpsultan’da 17 yaşındaki motokurye Arda Pınar, sokak ortasında karşılaştığı husumetlisi tarafından boynundan silahla vurularak yaralandı. Pınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken cinayet zanlısını yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Olay dün akşam Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motokuryelik yapan 17 yaşındaki Arda Pınar, sokaktan geçtiği sırada husumetlisiyle karşılaştı. Karşılaşmanın ardından ikili arasında tartışma başladı.

GENÇ, SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmada ismi öğrenilemeyen zanlı belinden çıkardığı silahla Arda Pınar’a doğru ateş etti. Silahtan çıkan kurşun, genç Arda’nın boynuna isabet ederken şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar sokağa akın etti. Gencin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

CİNAYET ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırdığı Arda Pınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polisler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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