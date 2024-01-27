İzmir'de bir deprem daha!

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 3,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son Güncelleme:
İzmir'de bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 14.54'de merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,52 kilometre olarak ölçüldü.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan bugün saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım!İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Deprem Son Depremler AFAD
Son Güncelleme:
Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi Taner Ölmez herkesi ağlatmıştı! Nihayet iyi haber geldi
81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle 81 ilde yeni dönem... Lokanta sektöründe dikkat çeken hamle
Sürücüler dikkat, aracında bunu bulunduran yandı: Para cezası uygulandı, adli tahkikat başlatıldı! Aracında bunu bulunduran yandı!
Öğrenci intiharlarındaki ihmaller için düzenlenen eyleme katılan akademisyenlere soruşturma! Öğrenci intiharlarındaki ihmaller için düzenlenen eyleme katılan akademisyenlere soruşturma!
ÇOK OKUNANLAR
Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi Bankaların mevduat faizleri rekor kırdı: İşte 1 milyon liranın aylık getirisi
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı!