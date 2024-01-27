İzmir'de bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 14.54'de merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,52 kilometre olarak ölçüldü.

5,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Öte yandan bugün saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem