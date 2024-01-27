İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım!

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama geldi. Ercan, "Bunun ana deprem olduğu kanısındayım" dedi.

İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,51 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

"ANA DEPREM OLDUĞU KANISINDAYIM"

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:

İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım! - Resim : 1

"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19'de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Ege'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü!Ege'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü!Güncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İzmir Deprem Son Depremler Ahmet Ercan AFAD
Ege'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü! Ege'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü!
Atilla Taş serbest bırakıldı: İlk paylaşımı dikkat çekti Atilla Taş serbest bırakıldı
Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli... Pilavım tutmuyor diyenlere... Tane tane pilav yapmanın sırrı! 1 bardak eklenmeli...
IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün IQ'su en yüksek 3 burç! Beyinleri ve hafızaları diğer burçlara göre daha üstün
ÇOK OKUNANLAR
'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı! 'Herkese 4 bin lira zam' iddiası: Canlı yayında tarih verip açıkladı!
Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek! Beklenen kar İstanbul'a geliyor: Tarih belli oldu, günlerce sürecek!
Paraya para demeyecekler: Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu Şubatta zengin olacak 4 burç belli oldu
Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!' Canan Karatay, 'İnsan sağlığı için tam bir zehir' deyip uyardı: 'O içecek bağışıklığı yok ediyor!'
Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi: Orada ölmek istemiyorum Pavyonda çalışan Seda Nur gözyaşları içinde yardım istedi