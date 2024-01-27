İzmir depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken açıklama: Ana deprem olduğu kanısındayım!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8,51 kilometre olarak ölçülürken, sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

"ANA DEPREM OLDUĞU KANISINDAYIM"

Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şu ifadeleri kullandı:

"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19'de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir. Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD tarafından yapılan açıklamada, deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem