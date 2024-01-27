Ege'de korkutan deprem: Herkes sokağa döküldü!

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy depremin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Can kaybı yada yıkımın olması mümkün değil. Ancak hasarlı yapılarda küçük hasarlar olabilir. Bu büyüklükteki deprem çok hissedilebilir bir depremdir. Çünkü enerji olarak en az 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine sahip. Dolayısıyla insanlar çok kaygı duymuş olabilir. Bir miktar rahatlamak için sokakta olmalarında fayda olabilir. Ardından büyük bir deprem gelir demek değil bu. Sadece tedirginliklerini atmaları için ev dışında olmakta yarar olabilir. Mevki olarak bakıldığında Kuşadası Körfezi’nde büyük ihtimalle önemli bir deprem olmayabilir." ifadelerini kullandı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada "Ege Denizi’nde, İzmir ilimizin Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmekte olup ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.

İZMİR VALİSİ ELBAN'DAN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.