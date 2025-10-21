İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı

İzmir'de aile içi kavga kanlı bitti. Bir baba, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü ve eşini de ağır yaraladı.

Son Güncelleme:
İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir Tire ilçesinde aile içinde başlayan tartışma ölümle bitti. Alınan bilgiye göre, Dallık Mahallesi'nde Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın K. (28) ve eşi G.Ş. (50) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, av tüfeğiyle oğluna ve eşine ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı - Resim : 1

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Aşkın K.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çorum’da Dehşet! Babasını Öldürdü, Kayıplara KarıştıÇorum’da Dehşet! Babasını Öldürdü, Kayıplara KarıştıGüncel

Balıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi YaraladıBalıkesir'de Dehşet Gecesi! Araç Çalıp 2 Kişiyi Öldürdü, 2'si Polis 5 Kişiyi YaraladıGüncel

Bakırköy'de Metroda Dehşet Anları! Bir Kişi İntihar EttiBakırköy'de Metroda Dehşet Anları! Bir Kişi İntihar EttiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
İzmir Cinayet
Son Güncelleme:
Meteoroloji Alarm Verdi! 9 Kent İçin Fırtına ve Sel Uyarısı Meteoroloji Alarm Verdi! 9 Kent İçin Fırtına ve Sel Uyarısı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Can Holding Soruşturması... Kenan Tekdağ Dahil 11 Kişi Tutuklandı Can Holding Soruşturması... Tekdağ Dahil 11 Kişi Tutuklandı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı İzmir'de Baba Dehşeti! Oğlunu Öldürdü, Eşini Ağır Yaraladı
Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası Rekabet Kurulu'ndan Şişecam’a Dev 'Rekabet İhlali' Cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Günlük Körfez Ziyareti Başlıyor
CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda CHP’de Fırtına Öncesi Sessizlik: İl Kongreleri Tamam, Kritik Dava Kapıda
Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz Mülk Sahipleri Tehlikede! Tapuda Bu İbare Varsa Evinizi Kaybedebilirsiniz