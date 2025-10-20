Meteoroloji Alarm Verdi! 9 Kent İçin Fırtına ve Sel Uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 9 kentte kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Alarm Verdi! 9 Kent İçin Fırtına ve Sel Uyarısı
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere dayanarak 9 kentte fırtına ve sel uyarısı yaptı. Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren ülkenin bazı bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

HANGİ KENTLER ETKİLENECEK?

Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri, Adana’nın güneydoğusu ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında gece saatlerinde başlayacak yağışların yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi. Ayrıca yarın Kıyı Ege’de, özellikle İzmir, Aydın ve Manisa’nın batısında gök gürültülü sağanakların kuvvetlenmesi bekleniyor.

Meteoroloji’ye göre doğu illerinde de yağışlar etkisini sürdürecek. Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlar görülecek. Bakanlık açıklamasında, vatandaşların sel, su baskını, ulaşımda aksama, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yetkili kurumların uyarılarının dikkate alınmasının önemine dikkat çekildi.

Kaynak: Haber Merkezi

