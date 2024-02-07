Binlerce mağdur var: 2,5 milyarlık vurgunda 20 gözaltı

İzmir’de, yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 2,5 milyar TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişiyi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Binlerce mağdur var: 2,5 milyarlık vurgunda 20 gözaltı

Yozgat’ta dron fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonun düğmesine basıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 2,5 milyarlık vurgunun ardından ortadan kaybolan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı’nın da aralarında olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, Ocakçı’ya ait 3 iş yerinde operasyon başlattı. Çilingir vasıtasıyla İzmir Çiğli’deki iş yerlerine giren ekipler, bazı bilgi, belge ve materyallere el koydu. Şu ana kadar 20 kişinin gözaltına olduğu ifade edilirken, Sedat Ocakçı’nın henüz yakalanamadığı öğrenildi.

BİNLERCE MAĞDUR VAR

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han’ın holdinge ait 2 milyar 500 milyon TL’lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etmişti. Paraları ödeyeceğini söyleyen iş insanı Sedat Ocakçı’nın bir haftadır ortadan kaybolduğu ifade edilirken, aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yapıldığı öğrenildi.

Holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlarda ortaya çıkmıştı. Evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise dün Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

Binlerce mağdur var: 2,5 milyarlık vurgunda 20 gözaltı - Resim : 1

SEDAT OCAKÇI FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Dron fabrikası kurma vaadiyle kısa sürede büyüyen ve Çiğli’de holding binası açan Sedat Ocakçı’nın 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nden ihraç edilen üsteğmen olduğu da ortaya çıktı.
Ocakçı, son paylaştığı videolu mesajında da, “O çok sevdiğiniz paralarınız yatacak” demişti.

Kaynak: İHA

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İzmir Gözaltı dolandırıcılık Operasyon FETÖ
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