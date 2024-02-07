İstanbul 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul, 2023'te nüfusu 15 milyon 655 bin 924 kişiye gerilese de 131 ülkeyi geride bıraktı.

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İstanbul 131 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonunun (UNFPA) 2023 yılı verilerinden yaptığı derlemeye göre, İstanbul'un nüfusu, 2023'te bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi.

Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 18,34’ünü barındıran şehirde 7,80 milyon erkek ve 7,84 milyon kadın yaşıyor.

Avrupa’nın da en kalabalık şehri olan İstanbul, geçen yıl nüfusta yaşanan gerilemeye rağmen 131 ülkeden daha fazla kişiye ev sahipliği yaptı.

Portekiz ve Macaristan 10,2 milyon, Tunus 12,5 milyon, Belçika 11,7 milyon nüfus ile İstanbul’un gerisinde kalan ülkelerden bazıları oldu.

Ürdün, Yunanistan ve Azerbaycan da İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı diğer ülkeler olarak kayıtlara geçti.

UNFPA verilerine göre İstanbul’un nüfus olarak geride bıraktığı bazı ülkeler şöyle:

ÜLKELER

NÜFUSU (Milyon)

Gine

14,2

Ruanda

14,1

Benin

13,7

Burundi

13,2

Tunus

12,5

Bolivya

12,4

Belçika

11,7

Haiti

11,7

Dominik Cumhuriyeti

11,3

Ürdün

11,3

Küba

11,2

Güney Sudan

11,1

Honduras

10,6

İsveç

10,6

Çekya

10,5

Azerbaycan

10,4

Yunanistan

10,3

Papua Yeni Gine

10,3

Macaristan

10,2

Portekiz

10,2

Tacikistan

10,1

Belarus

9,5

Birleşik Arap Emirlikleri

9,5

İsrail

9,2

Togo

9,1

Avusturya

9,0

Sierra Leone

8,8

İsviçre

8,8

Kaynak: AA

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