İzmir Urla'da orman yangını!

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir Urla'da orman yangını!

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesi Gülbahçe Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün saat 15.13'te çıkan orman yangınına 15.25 de ilk müdahalenin yapıldığı 8 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal, 3 dozer ile müdahale edildiği belirtildi. Yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: ANKA

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