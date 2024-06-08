SOLOTÜRK Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacağı duyuruldu.

SOLOTÜRK Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak

SOLOTÜRK, Vaasa Airshow kapsamında 15-16 Haziran'da Finlandiya'da gösteri uçuşu yapacak.

SOLOTÜRK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vaasa Airshow kapsamında Finlandiya'da 13 Haziran'da prova, 15-16 Haziran'da ise gösteri uçuşu gerçekleştirileceği belirtildi.

Vaasa Havalimanı'ndaki gösteri uçuşları Finlandiya yerel saatine göre yapılacak.

Kaynak: AA

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