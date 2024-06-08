Türkiye'yi sarsan 'lisede intihar' olayında tutanak ortaya çıktı: İşte ifadeler...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan Katip Çelebi Anadolu Lisesi'nde, müzik eşliğinde video çekip sosyal medyada paylaşan 10. sınıf öğrencisi E.N., iddiaya göre öğretmenleri ve okul yönetimi tarafından baskı gördükten sonra geçen günlerde intihar etti. Yaşamını yitiren E.N’nin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. E.N’nin ailesi okul müdürü, din kültürü öğretmeni ve okuldaki 4 öğrenci hakkında şikayetçi oldu. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, olaya dair ifadelerin yer aldığı tutanak ortaya çıktı. Olaydan dolayı şikayetçi olunan Din Kültürü Öğretmeni N.A’nın intihar eden öğrenciyle ilgili ‘derslerle ilgisi olmayan bir öğrenciydi’ ifadesi dikkat çekerken ailenin ifadesinde ise intihar eden öğrencinin ‘akran zorbalığına da maruz kaldığı’ belirtildi.

OKUL MÜDÜRÜ Z.A.'NIN İFADESİ

Okul müdürü Z.A., olayla ilgili ifadesinde, "Din kültürü öğretmenimiz N.A., E.N. ve arkadaşı A.G.'nin sosyal medyada okulda yapılmaması gereken bir paylaşım yaptığını söyledi. Baktığım videoda E.N., A.G.'nin boynuna sarılmış, kucağında yürüyordu. E.N. ve A.G.'yi yanıma çağırdım ve böyle durumların kabul edilemeyeceğini belirterek rehberlik servisine yönlendirdim." dedi. Olaya direkt şahit olmadığını belirten Z.A., "Normalde okulumuzun camları tam açılmaz, güvenlik kilidi vardır ve bu kilit anahtarla açılır. Ancak öğrenciler bu durumu bazen kendi yöntemleriyle açabiliyor. O camı nasıl açtıklarını bilmiyorum." dedi.

"DERSLERLE İLGİSİ OLMAYAN BİR ÖĞRENCİ" İFADESİ

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni N.A. ise ifadesinde, "E.N., güler yüzlü, arkadaş grubu ile takılan, derslerle ilgisi olmayan bir öğrenciydi. E.N., intihara teşebbüs etmeden önce sosyal medyada 'en yakın arkadaşın manitandır' paylaşımını öğrencilerden duydum ve gördüm. Bu paylaşımı gördükten sonra gerekli tutanağı tutup idareye teslim ettim." dedi.

ÖĞRENCİLER KONUŞTU

Okul öğrencilerinden bazıları ise ifadelerinde, "E.N.’nin müdür ve müdür yardımcımızla ne konuştuğunu bilmiyoruz. E.N., sınıfa geldiğinde 'artık canıma yetti, kendimi aşağı atacağım, dayanamıyorum' şeklinde söylemlerde bulundu." dediler.

EN AĞIR CEZAYI VERECEĞİZ DEDİ

E.N. ile video çeken A.G. ise, "Bizim videomuzun bir kısmı iznimiz dışında kullanıldı ve sonra tüm sınıf videoyu gördü. Durum okul içinde yayılınca, okul müdürünün odasına çağrıldık. Okul müdürü videoyu göstererek 'ne bu rezillik? En ağır cezayı vereceğiz' dedi. Daha sonra rehberlik öğretmeninin odasına çıktık ve gün içinde ailelerimizin çağrılacağı söylendi." dedi. A.G., ifadesine şu şekilde devam etti: "Ailelerimiz ve öğretmenler bizimle konuşarak uyardı. E.N.’nin sınıfın camına yöneldiğini görüp kolundan tuttum. Benden kurtularak kendini aşağı bıraktı. Camlarımızda korkuluk yoktur. Ayrıca, E.N. bu olaylar yayılınca bana okulda kilosuyla dalga geçildiğini, rezil olduğunu ve okulunu değiştirmek istediğini belirten mesaj yazmıştı."

E.N.’nin annesi B.N. ise karakolda verdiği ifadede, "Videoyu gösterdiler bana ve nahoş bir durum görmedim. Okulda olmaması gereken davranışlardı ancak okuldan atmaya, disipline götürmeye gerek var mıydı diye düşündüm. Kızım E.N., din kültürü öğretmeninin arkadaşlarının yanında onu rencide ettiğini, azarladığını söyledi. Ayrıca öğretmeni, kızıma birkaç defa 'seni bu okuldan attırırım' şeklinde tehdit etmiş." dedi.

ŞİKAYET TUTANAĞINDA YER ALANLAR

Ailenin avukatı ise şikayet tutanağında, "Olayın gerçekleştiği sırada merhumenin bulunduğu sınıfın camı açık olduğu ifadelerde sabit olup, pencerenin kilitli kalması için gerekli anahtarın hangi öğretmende olduğu bilinmemektedir. Ayrıca müvekkil, A, B, M, ve R. isimli 4 arkadaşının akran zorbalığına maruz kalmıştır. Bu zorbalığın temeli, din kültürü öğretmeninin 'seni bu okuldan attırırım, ahlaksız' diyerek azarlamasıdır." ifadelerine yer verdi. müdür, din kültürü öğretmeni ve öğrenciler hakkında şikayetçi oldu.