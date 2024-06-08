Talihsizliğin böylesi: Sınava giderken kaza geçirdi, yaralı haliyle gittiği okula 1 dakika ile alınmadı

Nevşehir'de YKS'ye giderken kaza geçirerek yaralanan genç, tedavisinin ardından sınava gireceği okula gitti. Talihsiz genç 1 dakika geciktiği için okula alınmadı.

Talihsizliğin böylesi: Sınava giderken kaza geçirdi, yaralı haliyle gittiği okula 1 dakika ile alınmadı

Nevşehir'de sınava giderken sabah saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan genç, tedavisinin ardından sınava gireceği okula koştu. Kanlı üstü ve sargılı koluyla okula gelen talihsiz genç, 1 dakika ile sınavı kaçırdı.

YKS'ye girmek için sabah saatlerinde annesi Fatma Hasta ile beraber Avanos'tan yola çıkan Mustafa Sinan Hasta'nın bulunduğu 38 VZ 243 plakalı otomobil, Nevşehir yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada Mustafa Sinan Hasta ile beraber 4 kişi yaralanırken; ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hasta, tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından sınava yetişmek için kanlı üstü ve kolundaki sargıyla hastaneden çıkan talihsiz genç, sınava gireceği Nevşehir Lisesi'ne geldi. 1 dakikayla sınava alınmayan Hasta, büyük üzüntü yaşadı. Hastaneden de taburcu olduğu öğrenilen Mustafa Sinan Hasta evine döndü. O anlar da kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
iş kazası YKS
Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler
İstanbul'da bir erkek eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı İstanbul'da bir erkek eski eşini silahla vurarak ağır yaraladı
Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu Bu 4 özelliğe sahip kişiler asla zencefil tüketmemeli. Birçok kişinin bilgisi yoktu
İstanbul'da 'jigolo' vurgunu! Binlerce mağdur var İstanbul'da 'jigolo' vurgunu! Binlerce mağdur var
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine dev zam geliyor Benzin ve motorine dev zam geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
Resmi Gazete'de yayımlandı: O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi! O araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi!
İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia: 4 milletvekili AKP'ye geçecek İYİ Parti ile ilgili canlı yayında flaş iddia!
Bakanlık Gerçek Gündem'i hedef aldı, kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı! Kamu bankalarında son atamalar haberimizi doğruladı