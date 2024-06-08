"Sınav bizi ilgilendirmez biz çalışacağız" diyen 100 inşaat işçisi, zabıtaya güçlük çıkardı

Türkiye genelinde olduğu gibi Bilecik'te de Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorunsuz bir şekilde başlarken, sınav saatinde ses çıkaran inşaat işçileri zabıtalara güçlük çıkardı.

Kentte YKS sınavı çok sayıda sınav merkezinde problemsiz bir şekilde başlarken, sınava girecek adaylar sabahın erken saatlerinde aileleri birlikte sınava gireceklerin okulların yolunu tuttu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesinde binlerce aile çocukları sınava getirirken, araç yoğunluğu oluştu. Yerleşke içinde yapılan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt binası yaklaşık 100 inşaat işçisine Bilecik Belediyesi'ne ait Zabıta Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale edildi.

"BİZ ÇALIŞIRIZ" DEDİLER

İnşaat işçileri zabıta ekiplerine "Sınav bizi ilgilendirmez biz çalışacağız" demeleri üzerine hemen olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisin gelmesinin ardından inşaat işleri çalışmalarına sınav sürecinde ara vermek zorunda kaldılar. İnşaat yapan taşeron firmaya tutanak tutarken, Çevre ve Şehirlik İl Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Ekipler binlerce öğrencinin hayatını etkileyecek olan bu önemli sınavda vatandaşların biraz daha duyarlı olmasını gerektiğini söylediler.

Kaynak: İHA