Mansur Yavaş Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi: AKP'li isme fark attı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi. Yavaş, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk’e fark attı.

Yavaş’a ilk tebrik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yerel yönetimlerimiz için yeni bir dönem başlıyor. Değerli arkadaşlarım, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçilen Mansur Yavaş’ı ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı seçilen Cemil Tugay’ı tebrik ediyor, başarılar diliyorum."

İstanbul’da gerçekleştirilen 2024 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı'nda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı oldu. İstanbul Pendik'te bir otelde yapılan meclis oturumuna birliğin başkanlığını sürdüren AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör çocuklarının üniversite sınavına girmesini gerekçe göstererek katılmadı. Birliğin CHP’li üyeleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, başkan adayı olarak gösterdi. AKP’li üyelerin adayı da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk oldu.

Yavaş: “Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz”

Birlik başkanlığına aday gösterilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oy verme işlemleri sırasında yaptığı açıklamada “Tarihi Kentler Birliği’ne Beypazarı Belediye Başkanıyken kurucu üye olmuştum 2000 yılında. 2000 yılından 2019 yılına kadar çok güzel çalışmalar yapıldı. Yine 2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda da yaptığımız çalışmalar birkaç tane ödül aldı. Tarihin, kültürün korunması bizim atalarımıza karşı en büyük borcumuzdur. Geleceğe bunların uzanması lazım ve bunun da sonuçlarını ben hem Beypazarı'nda gördüm. Ankara'da da göreceğiz. Hem kültürümüzü koruyoruz, hem gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Bir yandan da turizm ve istihdam sağlıyor” dedi.

AKP'NİN ADAYI ÖNTÜRK: CHP'NİN YERİNDE OLSAM ADAY ÇIKARMAZDIM

AKP’nin adayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay’ı sarsan 6 Şubat depremini hatırlatarak “Hatay kadim bir şehir. Medeniyetler şehri, tarih şehri. Bildiğiniz gibi Roma döneminde dünyanın üçüncü büyük ülkesi. Böyle bir tarih olunca da böyle bir görev için aday olduk. İnşallah Hatay'ımızla beraber ülkemizdeki tüm tarihi eserleri ayağa kaldırmak için bu ülke içinde hem de uluslararası platformda gayret göstereceğiz. Bu işin biraz siyasetin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tarih, kültür, medeniyetler şehri olan bir şehir yerler bir olmuş. Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin yerinde olsaydım bu konuda hassas davranır, aday bile çıkartmazdım” diye konuştu.

Yapılan oylama sonucunda, Tarihi Kentler Birliği’nin yeni başkanı 495 oyla Mansur Yavaş oldu. Rakibi Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise 221 oy aldı.