3 İlde Orman Yangını

Ormanlarımız yanmaya devem ediyor. Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre, Menteşe Sarnıç Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

ANTALYA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Kara ulaşımının güç olduğu yangın bölgesine hava araçları yönlendirildi.

Kumluca'ya bağlı yaklaşık 1600 rakımlı Kuzca Mahallesi Ayıbeleni mevkiindeki ormandan sabah saatlerinde duman yükseldiğini görenler 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan yardım istedi. Kara ulaşımının güç olduğu bölgeye ilk etapta yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı ancak saat 10.00 sıralarında rüzgarın hızını arttırmasıyla yeniden alevlenen yangın yayılmaya başladı. Karadan müdahalenin güçlükle yapılabildiği yangın bölgesine 1 helikopter ve 2 uçak sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının gece etkili olan yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu çıktığı, sabah saatlerinde de yayıldığı tahmin ediliyor.

İZMİR'DE DE DUMANLAR YÜKSELDİ

Ayrıca, İzmir'in Menemen ilçesi Yahşelli Mahallesi'nde de henüz bilinmeyen bir nedenle bugün saat 13.10'da orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal, 1 yer ekibinin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA