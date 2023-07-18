İzmir Metro A.Ş. işçilerinden grev kararı

İzmir'de metro ve tramvayda çalışan 625 personeli kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İzmir Metro A.Ş ve İşveren sendikası Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) ile Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı aldı.

31 TEMMUZ'DA GREVE GİDİLECEK

Birgün'ün aktardığı habere göre Halkapınar’daki Metro A.Ş binası önünde basın açıklaması yapan işçiler, 31 Temmuz saat 05.00’da greve çıkacaklarını açıkladı.

"11 MADDE KABUL EDİLMEDİ"

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral yaptığı açıklamada, "11 maddemiz üzerine SODEMSEN'in sendikamıza verdiği teklif taleplerimizi karşılamadığından kabul etmedik. 'Asgari ücrete gelen zam oranı her zaman enflasyonun üzerinde, eğer enflasyona gelen zam asgari ücretin üzerinde olursa onu istiyoruz. Asgari ücrete gelen zam enflasyonun üzerinde olursa onu istiyoruz' diye bildirdim. Bu bizim kırmızı çizgimiz" dedi.

Metro emekçisinin hakkı verilmezse grev kararını uygulayacaklarını belirten Giral, şöyle konuştu: “31 Temmuz saat 05:00 itibariyle grevdeyiz. Bu saaten sonra söyleyecek çok bir şey yok. Ya hak ettiklerimizi verin ya da 31 Temmuz sabah saat 05:00'te metro ve tramvay durur. Ondan sonra gerisini siz düşünün. Hak ettiklerimizi almak için mücadeleye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."