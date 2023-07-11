İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor

GERÇEK GÜNDEM - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunu yönetirken kürsüden 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubu okudu.

Soyer mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanı. CHP'li bir belediye başkanı olarak bu mektubu, Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanına değil Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazıyorum. Göreve başlama töreninde yaptığınız konuşmayı dinledim. 'Nefreti, öfkeyi, husumeti öne çıkaran değil; hoşgörüyü, kardeşliği, kucaklaşmayı yücelten bir anlayış ile hareket ediyorum' dediniz. Görev süresinin ilk gününde en az oy aldığım mahalleyi ziyaret eden bir yönetici olarak, belediye başkanlığı görevini dört yıldır ben de bu ilke ile yürütüyorum. Söylediğiniz gibi 28 Mayıs'ta seçim dönemi sona erdi. Siz seçim dönemine takılıp kalmanın Türkiye'ye patinaj yaptıracağını bildirdiniz. Benim de niyetim aynen sizin söylediğiniz gibi; geçmiş defterleri karıştırmak değil.

"İZMİR'İ GERÇEKTEN ANLAMAK İSTİYORSANIZ..."

Muhalefetin sizi anlamadığından, vizyonunuzu kavrayamadığından, uzattığınız eli sıkılı yumruklarla karşıladığından söz ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı; İzmir'i gerçekten anlamak istiyorsanız, sizin de yumruğunuzu gevşetmeniz gerekiyor. İzmir Türkiye'nin vicdanıdır. Tarih boyunca öyle oldu. O nedenle İzmir'i anlamadan ülkenin geleceği kurulamaz. İzmir'i anlamanın bazı anahtarlarını paylaşmak istiyorum. İzmir muhalefeti ile çok rengi, çok sesi ile var olmaya devam edecek. Çünkü bu çok seslilik tehdit değil, Türkiye için zenginliktir. İnsanlar özgür düşünceleri ile kendilerini ifade etmeye devam edecek. Çünkü özgür düşüncenin şehridir İzmir. Unutmayın size oy vermeyenler, en az size oy verenler kadar milliyetçi, en az sizin kadar milletine ve memleketine aşık. O nedenle ne korkarlar ne de sinerler.

Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden bir an bile sapmadan var olmaya devam edeceğiz. İzmir'in hakkını verin. CHP'li bir belediye başkanı var diye İzmir'i cezalandırmayın. Örneğin 7 yıldır ihalesi yapılmayan Halkapınar-Otogar Metrosu, örneğin 4 yıldır ihalesine çıkılmayan Elektrik Fabrikası, örneğin yaklaşık 1 yıldır yurt dışı borçlanma izni verilmeyen Çiğli Tramvayı, örneğin yine yaklaşık 1 yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sadece onay bekleyen 30 milyon Avroluk Narlıdere Metro kredisi gibi. Hak ettiğini kısmayın. Zira İzmirli haksızlığa gelemez. Bunlar uzun yıllardır cevap bile verilmemiş taleplerin bazı örnekleridir. İzmirli 45 verip bir almak istemiyor. İzmirli vakit kaybetmek istemiyor. İzmirli hakkını istiyor. İzmirli patinaj yapmadan yoluna devam etmek istiyor."

AKP'DEN DESTEK RİCASI

Söz konusu mektubu okuduktan sonra AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan da bir ricası olduğunu vurgulayan Soyer, “Maliye Bakanı veya Sayın Cumhurbaşkanımıza birlikte gidelim. Ne zaman derseniz. En azından Narlıdere Metrosu'nun gelen 30 milyon avroluk son diliminin aktarılması için onay verilmesi adına... Ne zaman isterseniz” diye konuştu.

AKP Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da Soyer'in çağrısına özetle şöyle yanıt verdi:

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyiz. Siz de bu şehrin belediye başkanısınız. İzmir’in menfati için ne gerekiyorsa gereğini yapmak için elimizi taşın altına koyarız. Yeter ki diyalog kapıları açık kalsın."

Kaynak: Gerçek Gündem