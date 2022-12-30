İzmir Bornova'da vinç devrildi: 5 ölü
İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat vincinin devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü.
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir’de devrilen kule vinç kazasına ilişkin, “Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun” dedi.
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