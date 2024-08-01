İYİ Parti'den ‘Yas’ Tepkisi: 'Dayatmadır ve Kabulü Mümkün Değildir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'da İsrail'in suikastıyla öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için 1 günlük milli yas ilan etti. İYİ Parti'den bu karara itiraz geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müssavat Dervişoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan'ın yayınladığı genelgeyi sosyal medya hesabından paylaşan Dervişoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:

"Devletin teamülleri vardır. Cumhurbaşkanının keyfine ve yetkisine göre Milli Yas ilan edilemez.

Bu Türk Milletine bir dayatmadır ve kabulü mümkün değildir. Önemli kavramların devlet eliyle sulandırılmasını şiddetle reddediyorum."