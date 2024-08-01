Başakşehir'de Çocuğa Taciz İddiasına Linç Girişimi! Evini Taşladılar, Polis Zırhlı Araçla Devreye Girdi
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası ortalığı karıştırdı. Madde bağımlısı şahsı linç etmek isteyen vatandaşlar polis tarafından engellendi. Polis, kalabalığı biber gazı kullanarak dağıtırken, Y.B. sorgulanmak üzere zırhlı araçla gözaltına alındı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde iddiaya göre akşam saatlerinde 9 yaşındaki bir kızı taciz ettiği ileri sürülen madde bağımlısı şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Şahıs kaçmaya çalışırken olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık ise şüpheliye linç girişiminde bulundu.
EVİNİ TAŞLADILAR
Polis ekipleri, zırhlı araca bindirilen şahsı darp etmeye çalışan kalabalığı dağıtmak için biber gazlı müdahalede bulundu. Şüpheli polis merkezine götürüldü, vatandaşlar ise şüphelinin evinin önünde bekleyerek evini taşladı.
Polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta tedbir alırken, vatandaşlar olay yerinde polis ekiplerine tepki gösterip, taş attı. Polis kalabalığı dağıtmak için gazlı müdahalede bulundu.
Kaynak: İHA
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