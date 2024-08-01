Sinop'ta Uçurumdan Düşen İtfaiyeciyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Sinop’ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken uçuruma düşen itfaiye erinin kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Sinop'ta Uçurumdan Düşen İtfaiyeciyi Arama Çalışmaları Sürüyor

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Müdahale sırasında bir itfaiye erinin arazide yüksekten düşmesi sonucu bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 14.00 sıralarında İlimiz Adabaşı Sisdüdüğü mevkisinde çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye personeli, arazide yüksekten düşmüştür. Görevliyi kurtarmak için olay yerine ivedilikle sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz yönlendirilmiş olup, Ankara Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığından Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekibi talep edilmiştir. 1 adet Sahil Güvenlik AB-412 helikopteri, kurtarma botu ve Deniz Polis Timi ile birlikte görevlimizi arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız olarak sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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