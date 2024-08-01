Şanlıurfa'da Korkunç Olay! Otomobiller Kalabalığın Arasına Daldı! 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da otomobillerin parka giden kalabalığın arasına daldı. Feci kaza ortalık savaş alanına döndü. Kaza sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Şanlıurfa'da Korkunç Olay! Otomobiller Kalabalığın Arasına Daldı! 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında kontrolden çıkan bir otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptıktan sonra park halindeki 2 araca çarpıp durabildi. Kaza sırasında kaldırımdaki 2 çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 çocuk daha kurtarılamadı. Hastanede tedavileri süren 3 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Büyükşehir Belediye başkanı Mehmet Kasim Gulpinar ile olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Hasan Şıldak, gazetecilere, Eyyübiye ilçesi Akçakale yolunda elim bir trafik kazasını yaşandığını söyledi.

Şanlıurfa'da Korkunç Olay! Otomobiller Kalabalığın Arasına Daldı! 5 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kazanın detaylarına ilişkin bilgiler paylaşan Şıldak, şöyle konuştu:

"Kaza, seyir halindeki bir aracın, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp yolun kenarındaki yaya vatandaşlarımıza ve park halindeki 2 araca çarpması suretiyle meydana geldi. Maalesef 5 vatandaşımızı kazada kaybetmiş bulunuyoruz ve ne yazık ki bunlar çocuk yaştaki vatandaşlarımız. Yaş tespitleri yapılacak. 2 çocuğumuz olay yerinde, 3 çocuğumuzu da hastanede tedavi esnasında kaybettik. 2'si çocuk 3 vatandaşımız da yaralı. Bu yaralılardan birinin daha durumu ağır. Tedavileri sürüyor. Yol ise trafiğe kapalı. Ekiplerimiz olayın oluş sebebini ve sorumluları belirleyecek."

Kazada hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Şıldak, yaralılara da şifa dileyerek, tüm sürücülere trafikte dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Şanlıurfa Trafik kazası Otobüs
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