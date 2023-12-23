İYİ Parti'den hükümete 'Milli yas ilan edin' çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için milli yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İYİ Parti'den hükümete 'Milli yas ilan edin' çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, PKK saldırılarında hayatını kaybeden asker için milli yas ilan edilmesini istediklerini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kürşad Zorlu, "Şehitlerimizi uğurlarken, bu ihanete karşı milletçe birlik ve beraberliğimizi daha güçlü şekilde ortaya koyabilmek için İYİ Parti olarak, Milli Yas ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz. Şüphesiz bugün aldığımız her nefes onların sayesindedir. Aziz ruhları şad olsun!" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün ve bugün yaptığı açıklamalarda Irak'ta devam eden harekatta PKK'lilerin saldırısı nedeniyle 12 askerin vefat ettiğini duyurmuştu.

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