İYİ Parti resmen kabul etti: Anayasa komitesi kuruldu!
İYİ Parti kongresinde genel başkan adaylığını açıklayan Tolga Akalın, Gazeteci Nevşin Mengü’nin Youtu kanalında dikkat çeken anayasa açıklamasında bulundu.
Meral Akşener, İYİ Parti kongresinde genel başkan adayı olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’nin genel başkan adaylarından Tolga Akalın, Nevşin Mengü’nün Youtube kanalına konuk oldu.
Mengü’ye yaptığı açıklamada Akalın, yeni anayasa meselesi dillendirilmeden önce İYİ Parti içinde bir Anayasa komitesi kurulduğunu söyledi.
Son Güncelleme: