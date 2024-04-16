Van eylemlerinin sembolü olmuştu: 'Güler yüzlü çocuk' serbest bırakıldı

Van protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Muhhamed Orhan serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Van eylemlerinin sembolü olmuştu: 'Güler yüzlü çocuk' serbest bırakıldı

Van'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmasında rağmen ilk başta mazbatası verilmeyen Abdullah Zeydan'a destek olmak ve hak gaspına tepki göstermek için Van halkı sokaklara dökülmüştü.

Adeta direnişe dönen eylemler sırasında gözaltına alınan ve direnişin sembolü olan Muhammed Orhan (18), tutuklanmıştı.

Mezopotamya Haber Ajansı'ndan alınan habere göre, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 4 Nisan'da tutuklanan Orhan, yapılan itiraz üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Türkiye genelinde Van'a destek eylemine katılan ve tutuklanan birçok kişi ise hala cezaevlerinde tutuluyor.

VAN'DA NE OLMUŞTU?

Van’da büyük bir başarıya imza atan DEM Parti, bütün ilçeleri ve büyükşehir belediyesini alarak 14’te 14 yapmıştı.

Yüzde 55 oy alarak DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbatası verilmemişti.

4 Kasım 2016’da tutuklanan ve o dönem Hakkâri milletvekili olan Abdullah Zeydan, 6 Ocak 2022’de serbest bırakılmış, memnu hakkı verildiği için 31 Mart’ta aday olması önünde engel kalmamıştı.

Fakat seçimden önce Adalet Bakanlığınca memnu hakkı elinden alınan Zeydan, Van İl Seçim Kurulu’nun kararıyla mazbatasını alamadı. Kurul, Zeydan yerine seçimde yüzde 27,15 oy alarak ikinci olan AKP adayı Abdulahat Arvas’a mazbata verilmesine karar vermişti.

İl Seçim Kurulu’nun bu kararı sonrası başta Van olmak üzere, ülkenin birçok yerinde tepki eylemleri düzenlenmişti.

Gelen tepkiler üzerine YSK’dan geri adım geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiğini duyuran DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, “YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak" demişti.

Zeydan, daha sonrasında mazbatasını alıp göreve başlamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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