Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hareket: İYİ Partili birçok ismi takipten çıkardı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, kurultay sürecine giderken, İYİ Partili Uğur Poyraz, Tolga Akalın, Rıdvan Uz ve bazı İYİ Parti Gençlik Kolları üyelerini X hesabından takipten çıkardığı ortaya çıktı.

Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hareket: İYİ Partili birçok ismi takipten çıkardı

Yerel Seçimlere müstakil giren ve umduğunu bulamayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak büyük bir düşüş yaşamıştı.

Yalnızca 1 il ve 24 ilçe kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamıştı.

Meral Akşener, sonraki açıklamalarında ise kurultayda aday olmayacağını duyurmuştu.

İYİ Parti'de Tolga Akalın, Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın, kurultayda aday olacaklarını duyuran isimler oldu.

Seçim sürecine giden İYİ Parti'de adaylar ve bazı üyeler Akşener'e eleştirel yaklaşımda bulunurken, Akşener'den karşı hamle geldi.

TAKİP ETMEYİ BIRAKTI

Akşener, X(eski adıyla Twitter) hesabından, Uğur Poyraz ve Tolga Akalın’ı takipten çıktığı ortaya çıktı. Bu isimlerin yanında İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'u, İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan Batualp Akalın ve Oğuz Uz’u da takipten çıktığı bildirildi.

Takipten çıkarılan isimler arasında gazeteci İsmail Saymaz da yer alıyor.

Meral Akşener, kurultayda destekleyeceği isim olduğu iddia edilen Müsavat Dervişoğlu'nu ve Koray Aydın'ı takipten çıkarmadı.

Akşener'den kurultay öncesi dikkat çeken hareket: İYİ Partili birçok ismi takipten çıkardı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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