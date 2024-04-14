AKP 'de 'ıstakoz' kavgası I 5 bin TL'lik atkı takan AKP'li Mücahit Birinci'den Şebnem Bursalı'ya: Kendine gelsin, ya da partiden defolup gitsin

AKP İzmir Milletvekili ve ve Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Şebnem Bursalı, dün Instagram'dan 'Monaco Yat Kulübü'nde ıstakoz yediğini gösteren bir görsel paylaşmıştı.

2 bin 500 üyesi olan ve üyelerini Monaco Prensi II. Albert'in seçtiği kulüpte, 250 gramı 60 euro (2 bin 072 TL) olan ıstakozlu paylaşımı sebebiyle Şebnem Bursalı'ya tepkiler giderek artıyor.

Ramazan Bayramı'nda ücretsiz ulaşım sayesinde hayatında ilk kez Eminönü'ne gittiğini belirten bir liseli gencin sözleri vatandaşları öfkelendirmişken, Bursalı'nın paylaşımı bunun üzerine gelince tepkiler de sert oldu.

Bursalı'ya AKP içinden de sert eleştiriler geliyor. Bunlardan bir tanesi de AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci'den geldi.

Birinci, Şebnem Bursalı'ya "Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!" dedi.

Mücahit Birinci'nin sözleri şöyle:

"Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter! Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim! Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor. Aslında tek cümle yeter: “Partimizden defolup gidin kardeşim” konu bu kadar basit."

Herkes kendine gelsin!



Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!



Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!



O ki… — Mücahit Birinci (@birincimucahit) April 13, 2024

5 BİN TL'LİK ATKIYI SAVUNMUŞTU

Mücahit Birinci, 2021 yılında o dönem fiyatı 330 sterlin(3 yıl önceki fiyatıyla 4 bin 983 TL) olan Louis Vuitton marka atkısıyla gündem olmuş, kendisini "Bu azgın azınlığa göre biz, "Bizimkiler" dizisindeki kapıcılarız. Alışacaksınız, alışacaksınız" şeklinde savunuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem