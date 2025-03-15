Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Adayı Toca'nın Cenazesine Katıldı

Geçtiğimiz 2023 seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olan Fisun Mehlika Toca 57 yaşında hayatını kaybetti. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Toca'nın Levent Barbaros Camii’ndeki cenazesine katıldı.

Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Adayı Toca'nın Cenazesine Katıldı

İYİ Parti İstanbul örgütlerinde değişik kademelerde görev yapan avukat Fisun Mehlika Toca, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Adayı Toca'nın Cenazesine Katıldı - Resim : 1
Fisun Mehlika Toca

57 yaşında yaşama veda eden Toca için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi ezanının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Adayı Toca'nın Cenazesine Katıldı - Resim : 2Törene İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partililer, Toca'nın yakınları, sevenleri katıldı.

Müsavat Dervişoğlu, Milletvekili Adayı Toca'nın Cenazesine Katıldı - Resim : 3

Buğra Kavuncu, Toca'nın kaybıyla ilgili, "İl Başkanlığım döneminden çalışma arkadaşım, çok değerli Fisun Mehlika Toca'yı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun." ifadelerini paylaştı.

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Kaynak: ANKA

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