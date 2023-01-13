İsveç'teki eyleme soruşturma

İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye önünde toplanan protestocuların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maketini binanın önündeki direğe asmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Başsavcılık delillerin gönderilmesini içeren talebin İsveç adli makamlarına gönderildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mıza gönderilmesini içeren istinabe talebi, sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir.”

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntüler Ankara'da tepki çekmiş, İsveç Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, Herrström'e Türkiye'nin tepkisi iletilmişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüntülerin ardından İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.